أصيبت 3 سيدات، اليوم، باختناق إثر اندلاع حريق محدود داخل غرفة ملحقة لغرفة عمليات الطوارئ في مستشفى الشاطبي للولادة الجامعي بالإسكندرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر الحريق داخل المستشفى الواقع بالطابق الثالث الملحق للطوارئ، حيث تم السيطرة الكاملة على الحريق الذي نشب إثر ماس كهربائي، في جهاز المكيف.

وانتشر الفزع والرعب بين المرضى في المستشفى، وذلك بسبب الحريق الذي نشب داخل الغرفة الملحقة.

وقال الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن الحريق اندلع ودخل غرفة ملحقة لغرفة عمليات الطوارئ، وجرى التعامل الفوري مع الحريق باستدعاء قوات الأمن والحماية المدنية والسيطرة الكاملة على الحريق.

وأضاف "عثمان"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن إدارة المستشفيات نقلت 9 سيدات "حالات ولادة" من الطوارئ إلى غرفة العمليات الرئيسية وذلك لإبعادهن نهائيا عن الخطر أو الاختناق أو الغازات المتصاعدة.

وأكد أنه تم نقل 3 أطفال مبتسرين حديثي الولادة من غرفة المبتسرين إلى العمليات القيصرية لإبعادهم عن أي خطر، مشيرا إلى أنه تم التعامل الفوري والسريع مع الحريق.

وأشار إلى أن المستشفيات فتحت غرفة جراحة الأطفال لاستقبال أي حالات ولادة والتعامل الفوري مع الحالات وعدم التوقف في إسعاف المرضى.