قال الدكتور محمود مليس، أستاذ جراحة الأورام النسائية بمستشفى الشاطبي للنساء والتوليد بجامعة الإسكندرية، اليوم، إنه جرى نقل نحو 15 حالة من السيدات والأطفال إلى مستشفيي الأميري الجامعي، ومركز جراحة الأطفال، تحسبا لإصابتهم بالاختناق، إثر اندلاع حريق هائل بالطابق الثالث بمستشفى الشاطبي الجامعي، بسبب حدوث ماس كهربائي.

وأضاف "مليس"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه جرى نقل حوالي 15 حالة وهم عدد الحالات المحتجزة بقسم الطوارئ الواقع بالطابق الثالث بالمستشفى، مؤكدا أن قوات الحماية المدينة سيطرت على الحريق بالكامل.

وأصيبت 3 سيدات، اليوم، باختناق، إثر اندلاع حريق محدود داخل غرفة ملحقة لغرفة عمليات الطوارئ في مستشفى الشاطبي للولادة الجامعي بالإسكندرية.