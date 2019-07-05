أعلنت وزارة التنمية المحلية أن المحافظات انتهت من تحديد التعريفة الخاصة بالسرفيس والمواصلات الداخلية لكل محافظة وبين الأقاليم وبعضها.

وأشارت، في بيان لها، اليوم، إلى وضع لافتات بالأسعار الجددية في المواقف و"استيكرات" على السيارات علاوة على جولات ومتابعات مستمرة من المسؤولين، لمتابعة الموقف والتزام السائقين بالأسعار.

وفي سياق متصل أجرى قيادات محافظة البحيرة وعلى رأسهم المحافظ والنائبة والسكرتير المساعد جولات لمتابعة التزام السائقين بالأسعار وفتح عداد تاكسي دمنهور ومدى الالتزام بالتعريفة الجديدة، حيث تبلغ فتحة العداد هناك 6 جنيهات وجنيه لكل واحد كيلومتر، كما أجرى إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والعميد أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة، جولة لمتابعة الموقف بمحطات البنزين وفي الشوارع والمواقف.

وأكدت الوزارة ان هناك متابعة مع المواطنين لمعرفة مدى التزام السائقين بالأسعار المقررة.