عميد طب الإسكندرية عن حريق "الشاطبي": إعادة استقبال الحالات من الغد

أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، أنه سيجرى إعادة استقبال الحالات في مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد، من صباح الغد، دون المساس بالخدمة الطبية.

وأضاف عثمان لـ"الوطن"، أن حريق الشاطبي حدث الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، بغرفة تخزين ملحقة بغرفة عمليات الطوارئ بالمستشفى، مؤكدًا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي لجهاز المكيف، الأمر الذي تسبب لانبعاث دخان، وتم إبلاغ إدارة المستشفيات والجامعة، وأن طبيبة وفرد أمن وممرضة أصيبوا وتم التعامل الفوري معهم وحالتهم الصحية جيدة.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل مجموعة إدارة أزمة تواصلت مع الحماية المدنية التي تعاملت مع الموقف، حرصًا على أرواح المرضى، ونقلت إدارة المستشفى 3 حالات أطفال مبتسرين إلى وحدة المبتسرين الرئيسية بنفس المستشفى، وأن حالتهم الصحية جيدة للغاية.

وأوضح عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، أنه نقلت حالة على جهاز تنفس صناعي إلى المستشفى الأميري الجامعي، وكان بالاستقبال 12 حالة ولادة بالمستشفى، وجرى تحويل قسم جراحات الأطفال وعملياته إلى قسم مؤقت لمدة ساعات وتم بالفعل إجراء عمليتين قيصريتين بعد النقل.