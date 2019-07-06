هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 2% أثناء التعاملات، الجمعة، وسجلت أول انخفاض أسبوعي خلال 7 أسابيع، بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تعافى بقوة في يونيو، وهو ما يقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الشهر.

وبحسب "سكاي نيوز"، سجل الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي 1400.96 دولار للأوقية "الأونصة"، منخفضا بنسبة 1%، بعد أن هبط عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 1386.52 دولار، لينهي المعدن النفيس الأسبوع أيضا على خسارة بنحو 1%.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 1.5% لتبلغ عند التسوية 1400.10 دولار للأوقية، وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي أوجد 224 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية، الشهر الماضي، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 160 ألف وظيفة.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام سلة من ست عملات رئيسية، وهو ما زاد الضغوط على الذهب، وسجل الذهب مكاسب تزيد عن 12% أو 150 دولارا، منذ أن لامس أدنى مستوى له هذا العام عند 1265.85 دولار في أوائل مايو، مدفوعا بتوقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال محللون إن التوقعات للذهب تبقى إيجابية، إذ سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في ست سنوات عند 1438.63 دولار للأوقية الأسبوع الماضي وما زال متماسكا فوق مستويات فنية رئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.70% إلى 15.02 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 3.3% إلى 805.00 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.43% إلى 1568.67 دولار للأوقية، مسجلا خامس أسبوع على التوالي من المكاسب.