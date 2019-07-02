حريق في منزلين بسوهاج ونفوق 3 رؤوس ماشية

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق بمنزلين امتد لحوشين للماشية بقرية "أولاد سالم بحري" بمركز دارالسلام دون حدوث إصابات بشرية، نتج عن ذلك نفوق 3 رؤوس ماشية، وبعض الطيور، واحتراق منقولات منزلية.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بنشوب حريق بناحية "أولاد سالم بحري"، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مبنى بـ"البلوك الأبيض" ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "عبدالعاطي. ا. م" (19 عامًا - طالب) وتطايرت النيران لمنزلين وحوش مجاورين.

وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وتبين أنَّ سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بحوش الأول، وتسبب الحريق في نفوق 3 رؤوس ماشية، رأش ماشية وبعض الطيور واحتراق كمية من البوص والتبن وأفلاق النخيل، دون حدوث اصابات.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى إخطار الإدارة البيطرية للانتقال واتخاذ اللازم.