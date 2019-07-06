تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسؤول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل - كائن بدائرة قسم شرطة المرج)، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" لإنتاج مستحضرات تجميل دون الموافقات والاشتراطات الصحية، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، مستخدمات خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عثر بداخل المصنع على (6368 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة- 600 كيلو جرام حمام كريم- 1594 عبوة فارغة- 2 ماكينة حفر وطباعة)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 4.5 طن جبن أبيض مجهول المصدر

كما تم ضبط (المسؤول عن ثلاجة منتجات ألبان - كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل)، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على (4.5 طن جبنه بيضاء) ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.