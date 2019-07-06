لم ينتهِ حرص أولياء الأمور على الذهاب مع ذويهم في الامتحانات بانتهاء رحلة قطار الثانوية العامة فقط، بل حرصوا أيضا على اصطحاب أبنائهم لأداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان للاطمئنان عليهم وإعداد الأوراق المطلوبة لاجتياز الاختبارات، التي انطلقت اليوم.

"بنحرص إننا نكون مع أبنائنا في الامتحانات سواء الثانوية العامة أو أي اختبارات جامعية"، بهذه الكلمات أوضح والد الطالبة مريم جمال سبب ذهابه مع ابنته لكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان لأداء اختبارات القدرات، مؤكداً "بطمن عليها وأجهز معاها ورق الاختبارات".

وأضاف والد الطالبة "مريم"، لـ"الوطن"، "معظمنا من الصعيد وساكن في القاهرة لذلك لازم نكون مع أبنائنا في أي مكان"، مشيراً إلى أنه كان ينتظر ابنته خلال امتحانات الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات لحين الانتهاء من الامتحان.

أما والدة الطالبة لمياء رجب، بينت أن انتهاء امتحانات الثانوية العامة لا يعني عدم ذهابها مع ابنتها في امتحانات اختبارات القدرات، متابعة أنها ترافق ابنتها في غالبية الامتحانات حتى في الفترة الجامعية.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية انطلقت، اليوم، بكليات التربية الرياضية بنين وبنات، والتربية "النوعية، الموسيقية، والفنية"، والفنون الجميلة والتطبيقة، فضلاً عن إجرائها لأول مرة بكليات الإعلام بـ4 جامعات: القاهرة، السويس، جنوب الوادي، وبني سويف.