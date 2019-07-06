أصيب 6 أشخاص بحروق مختلفة، في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، اليوم، داخل مقهى بمنطقة غرب الجزيرة بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر، بانفجار أسطوانة غاز في مقهى بمنطقة غرب الجزيرة دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية والإطفاء، إلى مكان البلاغ، وتبين انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المقهى.

وقال مصدر طبي، إن الحادث أسفر عن إصابة كل من عبد الرحمن المتولي سلامة، 22 عاما، بحروق بالوجه والقدمين، محمد عبد النبي، 22 عاما، بحروق بالساق والوجه، ياسر صبحي السيد 32 عاما، بحروق بالوجه والقدمين، يمنى هلال 40 عاما، بحروق بالوجه والبطن، كمال أحمد 33 عاما، حروق بالوجه والقدمين، وعاطف موسى النشار 40 عاما، بحروق بالوجه والذراعين وجميعهم من ميت غمر.

وأضاف المصدر، أن سيارات الإسعاف نقلت 6 مصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجرى تقديم الخدمة الطبية للمصابين وحالتهم مستقرة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.