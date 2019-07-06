جددت نيابة كرداسة، حبس شابين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل عجوز وسرقته، بمنطقة كرداسة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات النيابة، التي باشرها إسلام شاكر وكيل أول نيابة كرداسة ومركز إمبابة، أنه أثناء عودة سائق، 64 سنة، إلى منزله قادما من عمله شاهده شابين أثناء شراءه بعض احتياجات المنزل، ورأوا معه مبلغ مالي فقررا سرقته طمعا في أمواله.

وجاء في التحقيقات والتحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم سامح بدوى رئيس مباحث مركز إمبابة، أن المتهمان استوقفا المجني عليه وهدداه بسكين كان بحوزتهما لإخراج حافظة نقوده ومتعلقاته إلا أنه رفض وقاومهما، ما دفع أحدهما لتسديد طعنة له اخترقت صدره واستوليا على ما بحوزته من أموال، وتبين أنه مبلغ 900 جنيه وفرا هاربين، وألقى القبض عليهما، وتمت إحالتهما للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.