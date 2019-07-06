تقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي الساعة 9 مساءً.

ويمكن مشاهد المباراة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس وقناة بي إن سبورتس ماكس HD1.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري، لحسم مباراة جنوب أفريقيا، مبكرًا خوفا من مفاجأت البطولة، خاصة بعد خروج المنتخب المغربي على يد بنين، أمس بركلات الترجيح.

على الجانب الأخر، يعرف الإنجليزي ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب أفريقيا، قيمة المنتخب المصري، ويسعى لغلق المساحات والاعتماد على الهجمات السريعة المباغتة.