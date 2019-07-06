تنظم كلية الطب بجامعة الإسكندرية، غدا، المؤتمر الأول لمركز علاج السكتات الدماغية، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي.. أحدث تقنيات سرعة الكشف عن علاج السكتات الدماغية وجلطات المخ"، وذلك بمستشفى الحضرة الجامعي ناريمان.

ويهدف تنظيم المؤتمر، إلى الإعلان عن امتلاك المركز أحدث التقنيات التي تساعد في سرعة اكتشاف السكتات الدماغية ونزيف المخ، وهي تقنية الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها أن تساعد في إعطاء فرصة للمريض ليتم علاجه خلال الساعات الأولى من الإصابة، حتى 9 ساعات باستخدام المذيب و24 ساعة للقسطرة الدماغية.

وتخرج توصيات المؤتمر خلال الجلسات الممتدة، للإعلان عن علاج المرضى بهذه التقنية الحديثة، مجانًا، بجانب التوعية بأهمية السكتات الدماغية ونزيف المخ، كما ستناقش كيفية الحد من خطورة مرض السكتات الدماغية، و ضرورة توفر مراكز مختلفة مجهزة لسرعة التدخل في الساعات الأولى لإنقاذ المرضى وضرورة وضع الخطط المهمة للتوعية بأعراض المرض وأهمية توجه المريض في حالة شعوره بأي عرض من أعراض السكتة الدماغية لأقرب مستشفى.

ويقام المؤتمر بحضور الدكتور فاروق طلعت، أستاذ ورئيس الجمعية المصرية لمرضى المخ والأعصاب، والدكتور أشرف عبده، رئيس قسم المخ والأعصاب، والدكتور سامح سعيد، وتامر حسين، أستاذا جراحة المخ و الأعصاب، والدكتور تامر عبد الله، رئيس قسم العناية المركزة جامعة الإسكندرية، والدكتور صلاح الدسوقي رئيس قسم الأشعة، والدكتور إيهاب رضا أستاذ الأشعة التشخيصية العصبية بجامعة الإسكندرية.