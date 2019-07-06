قال الدكتور عوني رضوان، مدير مسشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد، اليوم، إنه جرى إعادة فتح قسم وعمليات الطوارئ بالمستشفى للعمل، بعد الاطمئنان على جاهزية غرف العمليات وغرفة العناية المركزة للعمل، إثر الحريق الذي اندلع بالطابق الثالث، بسبب حدوث ماس كهربائي.

وأضاف "رضوان"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه جرى فتح غرفة العناية المركزة، صباح اليوم، بالتعاون مع الإدارة الهندسية، حيث استقبلت حوالي 6 حالات.

وتابع أن الـ12 حالة، التي جرى تحويلها إلى مستشفى الأميري الرئيسي، تحسبا لحدوث أي مضاعفات سلبية، عادت إلى مستشفى الشاطبي، لتلقي الخدمة الطبية، نافيًا أن الحريق التهم غرف وعنابر المستشفى بالكامل.

وأوضح أن الحريق نشب في غرفة تخزين صغيرة المساحة ملحقة بغرفة عمليات الطوارئ بالمستشفى، وتمت السيطرة عليه بالكامل بواسطة فرق الحماية المدنية.