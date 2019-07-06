يقوم عدد من الدول المعادية لمصر بدعم قنوات تبث من تركيا وتحمل لواء الإخوان للهجوم على مصر- بحسب ما أكد الإعلامي محمد الباز.

وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن القنوات الخارجية التي تعمل ضد مصر ترصد المنتقدين لزيادة الأسعار ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، والعمل على الحصول منهم على أي تصريحات ضد النظام والدولة المصرية.

وأوضح الباز، أن هذه القنوات تعمل على أخذ تصريحات المنتقدين للزيادات وتصبها في المكايدات السياسية ضد مصر، مؤكدًا أنه يُحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لم ينافق الشعب وأخذ قرارات صعبة جدا لأنه رأى أنها تمثل الدواء المر للمريض، ولكن أخذ قرارات رفع الدعم كان مهم جدًا لمصلحة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية أرادت رفع الدعم بالكامل في فترة محمد مرسي العياط، حيث طالب وزير التموين الإخواني باسم عودة، بضرورة رفع الدعم عن المصريين، ولذلك تعمل الإخوان الإرهابية على تحريض المواطنين للقيام ضد رفع الدعم بالرغم من أنهم أول طالبوا برفعه في فترة حكمهم.

وأوضح أن الحاكم الصالح يعمل لما يحتاجه الشعب لا لما يريده الشعب، والرئيس السيسي يعمل ما في صالح مصر لأنه لا يخشى علي شعبيته بل كل هدفه أن تتقدم مصر والعمل ما هو في مصلحة المواطن وهناك تطورات تحدث لا يشعر المواطن المصري بها بالرغم من أنه تصب في مصلحته، ولكن بشكل غير مباشر مثل التطور في مجال الصحة.