زاهي حواس: مليونير مصري تواصل معي لاستعادة رأس توت عنخ آمون

ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا في وقت متأخر أمس الجمعة، وهو الأعنف الذي يضرب الولاية الأمريكية منذ 25 عاما، حسبما أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، الموجود حاليا في مطار كاليفورنيا عائدًا إلى مصر.

وذكر "حواس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه كان يتناول أمس وجبة العشاء في أحد الفنادق في كاليفورنيا ووجد أن المبنى يتعرض لاهتزاز شديد، وجميع الطاولات أصبحت تهتز بشكل مفاجئ.

وتابع: "أنا في المواقف دي ببقى خايف جدا، لأن فيه نبؤة بتقول إن مدينة كاليفورنيا مستقبلا ستكون تحت المياه نتيجة زلزال، بس لعنة الفراعنة كانت معايا وربنا ستر".

وفي الوقت ذاته، أكد وزير الآثار سابقًا، أن هناك مصريا مليونيرا يُدعى ماجد جرجس، تواصل معه بخصوص رأس تمثال توت عنخ آمون، حيث قال لـ "حواس": "لو كنت قولتلي إن في لندن مزاد لشراء رأس توت عنخ آمون كنت دفعت فيه 6 مليون دولار وجبته مصر، وأنا مستعد أدفع هذا الثمن".

وأشار حواس إلى أنه حاليا يبحث عن اسم الشخص الذي فاز بالمزاد وحصل على رأس تمثال توت عنخ آمون، "شوفت الوطنية بتاعة المصريين، حاجة جميلة جدا من الراجل ده".