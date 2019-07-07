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«كنز النخيل»..استثمار المستقبل

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عاجل.. إيران تعلن تخصيب يورانيوم يكفي لتشغيل مفاعل بوشهر

عاجل.. إيران تعلن تخصيب يورانيوم يكفي لتشغيل مفاعل بوشهر

عاجل.. إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي وترفع نسبة تخصيب اليورانيوم

عاجل.. إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي وترفع نسبة تخصيب اليورانيوم

طفل مغربى يُعوض خسارة منتخب بلاده ويحصد لقب «أفضل مشجع»

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مصادر: الحكومة تستعجل البرلمان لإقرار تعديلات قانون الاستثمار

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