"القابضة للتأمين" تعتمد موازنتها التقديرية بـ20 مليار إيرادات مستهدفة

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2019-2020، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين أهم المؤشرات المالية المستهدفة بموازنة الشركة للعام المالي 2019 -2020، وبلغ إجمالي الموارد الجارية المستهدفة للشركات التابعة 20.4 مليار جنيه بمعدل نمو 21.5% عن فعلي عام 2017 - 2018.

20.4 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لشركات القابضة للتأمين بمعدل نمو 21.5%

وتستهدف الشركات التابعة للقابضة للتأمين تحقيق صافى ارباح بموازنة عام 2019 - 2020 نحو 4.3 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 34.5% عن فعلى 2017 - 2018 .

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2019 - 2020 مبلغ 31.9 مليار جنيه بمعدل نمو 5.5%. كما بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة مبلغ 37.6 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14% مقارنة بفعلي عام 2017 - 2018.

4.3 مليار جنيه صافي الربح المستهدف بمعدل نمو 34.5%

كما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2019 - 2020 مبلغ 70.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن فعلي عام 2017 - 2018.

بينما بلغ إجمالي الأقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة مبلغ 15.7 مليار جنيه بزيادة 24.8% محققة بفعلي عام 2017 - 2018.

وتستهدف الموازنة المستقلة لشركة مصر القابضة للتأمين تحقيق إجمالي إيرادات بموازنة عام 2019 - 2020 مبلغ 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 37.5%، ومن ثم تستهدف تحقيق صافي أرباح بموازنة عام 2019/2020 قدرها نحو 2 مليار جنيه محققة نمو قدره 42.4% مقارنة بفعلى عام 2017/2018.

وتقدر حصة الدولة من الأرباح بعام الموازنة 2019 - 2020 لمصر القابضة للتأمين 1.6 مليار جنيه مقابل مبلغ 758.8 مليون جنيه محققه بفعلي عام 2017 - 2018 وبمعدل نمو قدره 111%

واعتمدت الجمعية العامة سداد 400 مليون جنيه لوزارة المالية من تحت حساب حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للتأمين عن العام المالي 2019 - 2018.

70.7 مليار جنيه الاستثمارات المقدرة بنسبة زيادة 8%

ووجه وزير قطاع الأعمال العام بالاهتمام بعنصر التسويق وتطوير أساليب البيع وتقديم منتجات تأمينية جديدة، مع ضرورة تأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري الذي لن يتأتي التطوير إلا من خلاله.

واستعرض رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، استراتيجية تطوير الشركات التابعة سواء في النشاط التأميني من خلال تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة؛ وتطوير الخبرة الإكتوارية بالشركات التابعة من خلال تأسيس إدارة متخصصة فى الخبرة الإكتوارية، وتوطيد استخدام التكنولوجيا في ادارة كافة أعمال وأنشطة الشركات التابعة مع ادخال نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة (ERP System) على مستوي المجموعة بما يحقق الربط بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وفي مجال نشاط الاستثمارات، يجرى العمل على تعزيز مكانة مصر القابضة للتأمين كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية، تعظيم العوائد الاستثمارية، والتي ستتولى إدارتها شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية برؤى مبتكرة وحديثة وأسلوب إدارة متطور في إدارة هذه الاستثمارات، إلى جانب تنمية الثروة العقارية المتميزة واستغلال الأراضي في مشروعات عملاقة بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، وأيضاً تطوير العقارات التاريخية الخاصة بما يحافظ عليها ويحولها الى مصدر مدر للعائد والربحية.

وتشمل الاستراتيجية أيضًا التواجد بفعالية بالسوق الأفريقي، ودعم المصدرين والمستوردين المصريين المتجهين إليه من خلال إتاحة برامج التأمين المختلفة لتغطية المخاطر التي تواجهه، بالإضافة إلى تقييم شامل للفروع الخارجية الحالية لشركة مصر للتأمين لزيادة معدلات النمو بها.