طالبت السلطات الفرنسية، إيران، بحزم شديد بضرورة وقف الأنشطة التي لا تتوائم مع الاتفاق النووي، وأكدت أنها تترقب تأكيدًا من الطاقة الذرية حول إعلان إيران تجاوز التخصيب بنسبة 3.67%، حسبما ذكرت قناة "العربية" منذ قليل.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 تناقش عقد اجتماع طارئ محتمل بعد إعلان إيران نيتها تجاوز الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش، اليوم الأحد، أن الاتحاد قلق للغاية بشأن قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67 %. وقالت إن الاتحاد الأوروبي حذر إيران من اتخاذ مثل هذه الخطوة.