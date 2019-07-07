تقدمت النائبة نهى الحميلي، عضو مجلس النواب بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم، بطلب للمستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، يتضمن سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق الزراعي "الواسطى - بني سويف" عقب توقف أعمال الرصف، منعا لتكرار الحوادث على الطريق الحيوي.

وقالت: "عقب بدء الشركة المنفذة في أعمال إعادة رصف الطريق فوجئنا بتوقفها عن العمل لأكثر من 3 شهور، وتحويل حركة المرور بالطريق إلى الاتجاهين في جانب واحد، ما تسبب في وقوع الحوادث".

وطالبت بسرعة استئناف العمل في الطريق وإنهاء أعمال الرصف حرصا على المواطنين، لافتة إلى أن محافظ بني سويف حول الطلب على الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة لمخاطبة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والإفادة عن ذلك.