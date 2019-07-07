40 دقيقة.. كانت المدة الزمنية التي استغرقتها إدارة البحث الجنائي بالجيزة، والدفاع المدني والإنقاذ النهري، لنجدة شاب قبل غرقه في العوامة السياحية، التي تضم فرعا للمركز الرياضي "جولدز جيم"، في شارع النيل بالقرب من كوبري الجلاء في الدقي.

ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، والنقيب محمد وحيد معاون المباحث، عقب تلقي البلاغ، أسرعوا بصحبة قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والفحص، غرق الطابق الأول بالمركب، وبدأ فريق المباحث في البحث عن شاب يعمل فني تكييف مفقود، وبعد مرور ما يقرب من ساعة تمكنت القوات من الوصول إليه، وإنقاذه، وإخلاء المركب الذي كان يقل عددا من الرواد قبل وقوع أي إصابات أو وفيات، واستمرت أعمال البحث والتمشيط قرابة 40 دقيقة.

تحريات المباحث وأقوال عدد من شهود العيان وعدد من رواد المركب، أكدت أن مالك الملهى الذي يقع في الطابق الأرضي بالمركب، كان يقوم بأعمال صيانة وترميم خلال فترة شهر رمضان، وأنه كان يجري أعمالا كبيرة عبارة عن مواد بناء وخشب، ما تسبب في وقوع خلل، وأدى ذلك إلى غرق الدور الأول بالمركب.

راجعت قوات الشرطة كاميرات المراقبة، وفرغت ما رصدته الكاميرات حول ملابسات الواقعة، وحضرت النيابة العامة، وأجرت معاينة تصويرية للمكان، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وبدأت في استجواب عدد من العاملين والشهود بالمركب، وأيضا سماع أقوال مالك الملهى في ما نسبت إليه التحريات وأقوال شهود العيان، ولا تزال النيابة تواصل التحقيق.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتعرض مركب سياحي للغرق، وانتقل عدد من القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ.

وقال مصدر أمني، إنّ العوامة السياحية "جولدز جيم" التي كانت راسية أمام مجلس الدولة، غرقت في مياه النيل قرب كوبري الجلاء.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ المياه أغرقت الدور الأول، وأُخليت العوامة من زوارها والعاملين بها، وانتقلت القيادات الأمنية وضباط الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وبدأت نيابة الدقي التحقيق في واقعة غرق العوامة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة باستدعاء أصحاب "جولدز جيم" و"الملهى"، بعدما اتهم مسؤولو "جولدز جيم" صاحب الملهى بإغراق العوامة.