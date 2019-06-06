انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وكان اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بوجود حالة غرق بمدينة القناطر الخيرية بمنطقة المستعمرة.

وانتقل الرائد أحمد شعراوي، مدير الحماية المدنية جنوب القليوبية، وغطاس، وتمكن من انتشال جثته.

وتبين من تحريات اللواء يحي راضي، رئيس مباحث القليوبية، أن الجثة لشاب بالعقد الثاني من العمر، وأنه غرق أثناء استحمامه من زملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.