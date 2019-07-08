في محاولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والحد من تلوث الهواء، ابتكر ثلاثة طلاب بالفرقة الثانية بمعهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا، مشروع "المبنى الذكي" لتوفير طاقة الكهرباء التي تستهلكها الأبنية التعليمية والخدمية بنسبة 40%.

ماهينور سعيد، الطالبة بالفرقة الثانية، قسم حاسبات، قالت إنه بالتعاون مع الطلاب أسامة عبدالله، مهند عماد، وتحت إشراف الدكتورة لمياء عبدالله، أستاذ هندسة البيئة بمعهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا، ابتكروا فكرة المشروع بتكلفة نحو 1200 جنيه فقط، كما أنه جرى تطبيق الفكرة على المعهد، من أجل توفير طاقة الكهرباء، والحد من تلوث الهواء، وعمل نظام تنبه وحماية.

وأوضحت "سعيد"، لـ"الوطن"، أن المبنى الذكي ينقسم إلى 3 أجزاء، وهم غرف التدريس والمعمل، وغرفة تحكم خاصة بخزان المياه الذي يمد المعهد، حيث أن غرف التدريس تحتوي على نظام تهوية، يعتمد على درجة حرارة الغرفة وعدد الأشخاص بها، بجانب نظام الإنارة، على أن ينطفئ النظامان تلقائيا بمجرد خروج الأشخاص من الغرفة، ويعمل بمجرد دخولهم من خلال نظام استشعار.

وتابعت أنه بذلك يقل حرق وقود محطات توليد الكهرباء، الذي يبعث بعض الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون الملوث للهواء، موضحة أن الجزء الثاني وهو المعمل، يجرى تشغيله تلقائيًا عند دخول الأفراد إليه، في حين أنه يتم غلقه عند خروجهم كما يعتمد على نظام تنبيه مزود بكاميرا مراقبة من خلال تسجيل الصوت والصورة.

أما فكرة خزان مياه المبنى، تعتمد على حل مشكلة توقف المياه فجأة عن طريق قياس منسوبه بشكل تلقائي، حيث إن قلت عن نسبة معينة يعطي الخزان إشارة تنبيه في غرفة التحكم على أن يبدأ المسؤول في حل المشكلة ومعرفة سبب انخفاض منسوب المياه، مؤكدة أن المبنى الذكي يمكن تطبيقه على المدارس والقاعات والمكاتب والمستشفيات والأماكن التي بحاجة للتأمين، والمصانع، والأماكن التي حاجة لقياس السوائل، لتوفير الطاقة ومنع إهدارها.