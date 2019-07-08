كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضابط الذي لقي مصرعه في نوفمبرعام 2018 أثناء توغل سري فاشل في قطاع غزة، قُتل بطريق الخطأ على يد جندي آخر خلال اشتباك مع أفراد من حركة حماس.

وذكر في بيان يتعلق بالنتائج الجزئية للتحقيق العسكري في حادثة 11 نوفمبر 2018، أنّ الرجل الذي عرّف بأنّه "اللفتنانت كولونيل (إم)" أُصيب برصاصة أطلقها ضابط آخر باتّجاه مقاتلين في "حماس".

ووأضاف البيان أن أفرادًا من حماس أوقفوا الجنود الإسرائيليين لاستجوابهم، وأن اللفتنانت كولونيل (أ) أطلق النار عليهم.. وأثناء تبادل إطلاق النار، قُتل اللفتنانت كولونيل (إم)".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قولها إن الرصاصة المميتة أطلِقت "بطريق الخطأ" من قبل اللفتنانت كولونيل "أ".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح 12 نوفمبر 2018، مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح متوسّطة خلال مشاركتهما في تنفيذ عملية مساء 11 نوفمبر داخل قطاع غزة تخللها تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين من حركة "حماس".