دوما ما تظل عالقة بأذهاننا العديد من الوجوه الفنية التي كانت حاضرة دومًا في الأعمال الفنية سواء السينمائية أو الدراما التليفزيونية، وبالرغم من أن كثيرين لا يتذكرون أسمائهم إلا أنهم استطاعوا بموهبتهم المميزة أن يصنعوا تاريخا فنيا حقيقيا.

ومن تلك الوجوه الفنانة علية الجباس، التي اشتهرت بأداء شخصيات المرأة القوية والبلطجية أحيانا أو السجينة ونجحت في تجسيد تلك النوعية من الأدوار، وبالرغم من انحصار في منطقة تمثيل الدور الثاني، إلا أنه من الصعب على الجمهور أن ينسى ملامحها.

ولدت الفنانة علية الجباس، في مثل هذا اليوم 8 يوليو عام 1943، بمحافظة بورسعيد وكانت تعمل مفتشة جمارك، ولكن عشقها للتمثيل دفعها لتأسيس فرقة الجمارك المسرحية عام 1984 وفي ذلك الوقت كان يوجد فرق مسرحية بالعديد من الشركات والمصالح الحكومية.

وكانت بعد ذلك من مؤسسي الفرقة الإقليمية مع نصر الدين الغريب، لتنتقل بعد ذلك إلى القاهرة لتشارك بمسرحية "الدرافيل"، ليختارها بعد ذلك المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة لتجسيد شخصية "السبعاوية" بمسلسل ليالي الحلمية الجزء الثالث في عام 1990.

وانطلقت بعد ذلك في طريق السينما المصرية، وكانت أول الأفلام التي قدمتها مشاركتها بفيلم "المزاج" للمخرج على عبد الخالق، وكان الفيلم من بطولة مديحة كامل، فيفي عبده، أحمد بدير ومن تأليف ماجدة خير الله، وبعد ذلك شاركت بفيلم "يا مهلبية يا" مع المخرج شريف عرفة وبطولة ليلي علوي، هشام سليم، أحمد راتب، عبد العزيز مخيون".

وقدمت علية الجباس في عام 1993، مشاركتها المميزة في فيلم "85 جنايات" مع المخرج علاء كريم ومن بطولة حسين فهمي ورغدة، وجسدت خلال أحداث الفيلم شخصية السجينة "صبحية السويسية".

وعلى المستوى الدرامي، شاركت الفنانة علية الجباس مع الكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج جمال عبدالحميد في مسلسل "أرابيسك" عام 1994، وجسدت خلال أحداث المسلسل شخصية "نظيرة" حماة الفنان صلاح السعدني.

عملت الفنانة علية الجباس أمام كبار النجوم والمخرجين، وقدمت خلال مسيرتها الفنية ما يقارب 60 عملا فنيا تنوعت بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، قبل أن ترحل في 29 مايو عام 2002 عن عمر ناهز 59 عاما.