تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الإثنين، 8 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

استمرارأعمال القمة الإفريقية الاستثنائية لليوم الثاني

تتواصل لليوم الثاني على التوالي القمة الإفريقية الاستثنائية، التي تستضيفها نيامي، عاصمة النيجر، والتي تشكل نقطة تحول في مسار التعاون الاقتصادي لدول القارة السمراء، حيث سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالي 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي، وتمثل حدثاً تاريخياً لإفريقيا تحت رئاسة مصر.

مجلس النواب يناقش اتفاقيتين دوليتين

يشهد مجلس النواب خلال جلسته العامة مناقشة اتفاقيتين دوليتين، بالإضافة إلى 24 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

انعقاد عدد من الاجتماعات في لجان مجلس النواب المختلفة

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، 3 اجتماعات، برئاسة النائب عمرو صدقي، وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وتعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين، برئاسة النائب هشام الشعيني، لمناقشة 5 طلبات إحاطة، وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعين، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، وحضور عدد من أعضاء اللجنة الدينية، تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، 4 اجتماعات، برئاسة الدكتور سامي هاشم، تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين، برئاسة النائب جبالي المراغي، تعقد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اجتماعًا برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 3 اجتماعات، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة 5 طلبات إحاطة، وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، 3 اجتماعات، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة 3 طلبات إحاطة، وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعين، برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 3 اجتماعات، برئاسة المهندس أحمد سمير.

الحديقة الثقافية بالسيدة زينب تستقبل رئيسة تحرير مجلة قطر الندى

تستقبل الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، الكاتبة نجلاء علام، رئيس تحرير مجلة قطر الندى، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، بحضور الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، ومها ثاقب مدير الدراسات والبحوث.

جامعة النيل الأهلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة

تحتفل جامعة النيل الأهلية بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على درجة الماجستير والبكالوريوس، وذلك بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد.

"نوعية جامعة عين شمس" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للطلاب ضعاف السمع

تحتفل كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، بتخريج الدفعة الأولى للطلاب ضعاف السمع على مستوى كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة، في تمام الواحدة ظهرا.

معرض كاريكاتير "لاو تزه في عيون العالم" في المركز الثقافي الصيني

ينظم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، بالتعاون مع الجمعية الدولية للثقافة والمالتيميديا، والجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض كاريكاتير "لاو تزه في عيون العالم"، بقاعة الوسائط المتعددة، بمقر المركز الثقافي الصيني، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية تنظم قافلة علاجية

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية تتجه في التاسعة صباحا إلى قرية "أبو زيد مركز أجا" وتستمر يومين، حيث تقدم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين.

ورش رسم في محافظة الدقهلية

ينفذ فرع ثقافة الدقهلية ورش رسم في إطار مبادرة "يلا نرسم بلادنا"، في الحادية عشر صباحا، وذلك بمدن المنصورة وميت غمر ومنية النصر وطلخا ودكرنس والمنزلة والمطرية وبني عبيد وبلقاس وأجا والجمالية وميت سلسبيل وتمى الأمديد وشربين.