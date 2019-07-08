أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يفتتحان خط إنتاج جديد بمصنع تدوير المخلفات بمركز بيلا التابع للمحافظة، عقب تطويره ضمن برنامج إدارة المخلفات الصلبة الذي ينفذ في 4 محافظات بينهم كفر الشيخ.

ويجري الافتتاح في الساعة 2 بعد الظهر بمدينة بيلا، ثم العودة إلى ديوان عام المحافظة لحضور حوار مجتمعي عن إدارة المخلفات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق منظومة النظافة الجديدة.

وكان محافظ الإقليم، أعلن عن إنشاء 3 مصانع، ويقام أول 10 شركات للجمع المنزلي، لافتاً أن محافظة كفر الشيخ كانت الأكثر استفادة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وتطبيقاً له ودعم منظومة النظافة بأسطول من السيارات والمعدات الحديثة وإنشاء وحدة التدخل السريع دعما للخدمات وتحسيناً للبيئة.