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رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية يناشد بتعظيم الاستثمارات بالتعليم العالي

رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية يناشد بتعظيم الاستثمارات بالتعليم العالي

أنيسة حسونة تطالب بإجراء تحقيق عاجل في غرق "جولدز جيم"

أنيسة حسونة تطالب بإجراء تحقيق عاجل في غرق "جولدز جيم"

ضبط 38 متهما و5 ألاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

ضبط 38 متهما و5 ألاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

غرق طفلة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها في الفيوم

غرق طفلة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها في الفيوم

مدبولي يبحث التعاون الاقتصادي مع نظيره التنزاني في مطار القاهرة

مدبولي يبحث التعاون الاقتصادي مع نظيره التنزاني في مطار القاهرة

إيران تدعو الأوروبيين لعدم المساهمة في التصعيد بشأن الاتفاق النووي

إيران تدعو الأوروبيين لعدم المساهمة في التصعيد بشأن الاتفاق النووي

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«راموس» فى إعلانات تنشيط السياحة: تعالوا الغردقة

«راموس» فى إعلانات تنشيط السياحة: تعالوا الغردقة

«طيارو الديليفرى».. شباب يسابقون الريح «فوق الموتوسيكلات» بحثاً عن «الرزق الحلال»

«طيارو الديليفرى».. شباب يسابقون الريح «فوق الموتوسيكلات» بحثاً عن «الرزق الحلال»

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