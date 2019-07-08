شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، انتقادات واسعة، لوزارة البيئة بسبب فشلها في إدارة عددا من الملفات البيئية وفى مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة.

يأتي ذلك في الوقت الذى أوضحت فيه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن برنامج عمل الوزارة، وعلاقة البيئة بالاقتصاد وأثر ذلك على المناخ الاقتصادي والاستثمار ككل، وفقا لخطة شاملة طويلة المدى وهى رؤية مصر 2020/2030.

وأشارت إلى إن تكلفة التدهور البيئي في مصر بلغت نحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2013، وفقا لإحصائيات البنك الدولي، لافتة إلى أن التربة الزراعية تفقد خصوبتها مع اختلاط الملوثات بالتربة، ما أدى إلى تملح نحو 32% من أراضي الدلتا، و30% من أراضي الوادي.

وأكدت "فؤاد" على أهمية ممارسة الأنشطة الإنسانية والاقتصادية دون استنزاف أو تدمير للموارد الطبيعية والعمل على الحفاظ عليها لهذا الجيل وللأجيال القادمة للاستفادة منها، وممارسة الأنشطة المختلفة بمراعاة الاستخدام الكفء والذى يمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة مع صيانة الموارد والحفاظ عليها بل والعمل على تنميتها سعيا إلى الاستدامة.

وأكدت الوزيرة على العلاقة التكاملية بين البيئة والاقتصاد والصناعة، لافتة إلى أن المعتقد السائد بأن البيئة والمحافظة عليها يعوق التنمية الاقتصادية والصناعية وعمليات الاستثمار هو أمر خاطئ وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالحقيقة.