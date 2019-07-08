ارتفاع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال منتصف التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة، اليوم، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين إلى الشراء.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 14031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2095 نقطة، وقفزت مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 17299 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 557 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 1437 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 452 نقطة.