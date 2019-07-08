أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه تم تصنيفها ضمن أفضل 1.5 بالمئة من الجامعات في جميع أنحاء العالم، وذلك في تصنيف كيو إس العالمي لعام 2020، وقد تقدمت بنحو 25 مركز مقارنة بالعام الماضي لتحتل المركز 395 على مستوى العالم.

الجامعة تتقدم بـ25 مركزا عن العام الماضي

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 1 بالمئة من الجامعات من حيث المؤشرات المحددة التي يستند عليها هذا التصنيف، مثل أعضاء هيئة التدريس الأجانب، والسمعة في سوق العمل، والسمعة الأكاديمية.

واحتلت الجامعة المرتبة الأولى في مصر والثانية في أفريقيا بعد جامعة كيب تاون، طبقاً لتصنيف كيو إس العالمي، وهناك أكثر من 26000 جامعة في جميع أنحاء العالم، ويقوم التصنيف بتقييم أفضل 1000 جامعة فقط ، أي حوالي 4 بالمئة من جامعات العالم.

وتعتبر الجامعات التي تقع في نطاق فئة الثلاثمائة مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة جورج واشنطن، وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن ضمن أفضل 1.5 بالمئة من الجامعات عالمياً، وتعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة ضمن أفضل 37 بالمئة من الجامعات التي يقوم تصنيف كيو إس العالمي بتقييمها.

وقال فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "إن هذه القفزة في مركزنا بالتصنيف هي انعكاس لجهودنا المستمرة نحو إتاحة برنامج أكاديمي عالي الجودة ضمن تجربة جامعية ينصب اهتمامها حول الطلاب".

وأشاد "ريتشاردوني" بأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يواصلون السعي لتحقيق أعلى المستويات من الإنجازات في جميع المجالات في الجامعة، مؤكدا أن التزامهم بالمهارات عالمية المستوى التي يتحلون بها هي التي تضمن ترسيخ سمعتهم القوية.

ويستند تصنيف كيو إس الشهير في تقييمه للجامعات على ستة مؤشرات وهي: السمعة الأكاديمية، والسمعة في سوق العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والاستشهاد بآراء الباحثين بالجامعة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، ونسبة الطلاب الأجانب.

وتقع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في نطاق الفئة ذاتها التي تقع فيها جامعات أمريكية أخرى مرموقة مثل جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز، وجامعة كونيتيكت، وجامعة كولورادو ودنفر، كما تتقدم الجامعة على غيرها من المؤسسات الخاصة ومتوسطة الحجم التي تقدم التعليم الليبرالي القائم على أسس التحليلي النقدي على مدار 4 سنوات، والتي تقدم منهجاً مشابهاً لمنهج الجامعة مثل جامعة ويك فورست، وجامعة ليهاي، وجامعة برانديز، وكلية ويليام وماري.

وقال الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة: "الترتيب ليس هدفاً ومع ذلك فإن تصنيف كيو إس هو بمثابة اعتراف بقوة تعليم الدراسات التأسيسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجودة مؤسستنا وكوننا ضمن أفضل 1 بالمئة من الجامعات عالمياً، فإن هذا يعد مؤشراً على جودة التعليم في الجامعة".

وأضاف: "يجب أن تكون الجامعة انتقائية وأن تشارك في التصنيف أو التصنيفات التي تعكس مهمتها ورؤيتها ومن ثم تعكس المؤشرات التي يستخدمها تصنيف كيو إس مهمة الجامعة في تقديم تعليم عالمي بسمعة طيبة وتجربة شاملة لطلابنا".