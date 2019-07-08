عاجل.. "أوبر" ترفع أسعار خدماتها.. وتعلن "التعريفة الجديدة"

أعلنت شركة أوبر للنقل التشاركي رفع أسعار خدماتها، اليوم الإثنين، وقالت إنَّه "بعد العديد من الدراسات كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم".

وأضافت الشركة في بيان: "سعينا جاهدين لتوفير رحلات في متناول اليد، ونحن ملتزمون بإيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الركاب والسائقين في جميع أنحاء مصر"

وفي ما يلي جدول الأسعار الجديدة:

أسعار أوبر الجديدة في القاهرة

أسعار أوبر الجديدة في الإسكندرية

أسعار أوبر الجديدة في الساحل الشمالي

أسعار أوبر الجديدة في المنصورة

أسعار أوبر الجديدة في الغردقة

أسعار أوبر الجديدة في مدن القناة - الإسماعيلية والسويس وبورسعيد

أسعار أوبر الجديدة في طنطا ودمنهور

أسعار أوبر الجديدة في دمياط

أسعار أوبر الجديدة في الزقازيق

صدر قرار شركة أوبر عصر اليوم الإثنين 8 يوليو.