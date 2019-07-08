وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على استحداث مادة بمشروع القانون، لمنح مجلس النقابة الحالي، صلاحيات تنفيذ أحكام القانون الجديد.

والجلسة العاملة كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وجاء نص المادة كالتالى:

"يتولى مجلس النقابة الحالي، تنفيذ أحكام ما جاء بذلك القانون من أحكام وتنقية جداول القيد، وذلك خلال مدة 6 شهور تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية، أو حتى الانتهاء من تنقية جداول القيد بالنقابة، أيهما أقرب".