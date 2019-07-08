الجيش الليبي: قوات خاصة تتولى عملية قتال الشوارع بالعاصمة

أكد العميد خالد المحجوب، قائد المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، أن "القوات الخاصة وقوات النخبة التي أرسلت إلى العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، هي التي تتولى عملية القتال داخل الشوارع".

وأضاف "المحجوب"، في تصريحات صحفية نقلها موقع "المتوسط" الليبي، أن الفيديو الذي تم بثه، صُوِّرَ منذ فترة، وليس حديثا، وأن السيارات التي ظهرت فيه، تم الاستيلاء عليها خلال هجوم لميليشيات حكومة الوفاق في وقت سابق بالجنوب.

وأوضح المحجوب، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي يتم نقلهم إلى ليبيا عبر الطائرات المدنية بمطارات الغرب الليبي.