وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، إلى مطار القاهرة الدولي، قادماً من نيامي بعد زيارة إلى النيجر استغرقت يومين ترأس خلالها قمة الاتحاد الأفريقي، التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرّة القارية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.

وأكد الرئيس السيسي أمام القمة أنَّ قمة النيجر من أهم القمم في مسيرة الاندماج الأفريقي وعلامة فارقة تجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي تتطلع إليه الدول الأفريقية عبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأوضح السيسي أن الاتحاد الأفريقي أطلق عدة قواعد لتسهيل عملية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية وسيتابع تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه خلال هذه القمة.

ودعا السيسي مفوضية الاتحاد الأفريقي وسائر الجهات لمواصلة الحوار البناء، مشيرا إلى أنَّ الجميع اتفق على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وناقش رؤساء الدول والحكومات المشاركون في القمة التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية وذلك بهدف تعزيز التجارة البينيـة وإزالة الحواجز والمعوقـات الجمركية وغيـرها.