أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم أنه سيجرى إعلان نتيجة الثانوية العامة، نهاية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن فتح باب التظلمات سيبدأ فى اليوم التالى مباشرة، وفى حال إعلانها «الخميس»، تفتح التظلمات «السبت».

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن «نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفاً و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفاً و260 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 98.7%».

"عبدالحكم": 98.7% نسبة نجاح عينة "اللغة الأجنبية الثانية"

وأضاف «عبدالحكم»، فى بيان، اليوم، أن «6229 حصلوا على الدرجات النهائية فى اللغة الأجنبية الثانية، و6212 طالباً وطالبة، بنسبة 35.99% من إجمالى العينة العشوائية، حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، و2267 بنسبة 13.13% من العينة، من 80% إلى أقل من 90%، فيما حصل 1261 طالباً وطالبة، بنسبة 7.31%، على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%».

وأشار «عبدالحكم» إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، وأن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين، لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بدقة، ما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً، وسيتم الانتهاء من المواد المتبقية بحد أقصى نهاية الأسبوع الحالى، لافتاً إلى أن الكنترولات تراجع المواد المنتهى تصحيحها لرصد الدرجات.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على التنسيق، فى بيان، اليوم، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن لـ40 ألف طالب وطالبة.