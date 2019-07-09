عمرو أديب: أردوغان يحصل على النفط الليبي مجانا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركيا تحصل على البترول من ليبيا مجانًا، وتعتبره مورد رئيسي لها، مطالبًا بضرورة التعامل مع التوسع التركي وإيجاد الحلول له.

وأضاف: تركيا تنقل مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من سوريا والعراق إلى ليبيا، عبر شركات طيران تركية، مشيرًا إلى أنها كانت تتحايل على الجميع من خلال فرض العقوبات عليهم وترحيلهم منها، حيث يتثنى لها نقلهم إلى ليبيا.

وتابع أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، أن أعضاء التنظيم الإرهابي في ليبيا سيتواصلون مع الإرهابيين داخل مصر، بسبب التضييق المفروض عليهم من قِبَل قوات الأمن في مصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي نبه من وجود المئات من سيارات الدفع الرباعي التي تقتحم الحدود المصرية من الناحية الغربية، محملة بالأسلحة والإرهابيين.