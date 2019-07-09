تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

مباريات دور 8 امم افريقيا 2019

تختتم اليوم منافسات دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، بخوض 4 مباريات في المجموعتين الخامسة والسادسة.

وفي الساعة السادسة، تنطلق مباريات المجموعة السادسة، حيث يواجه منتخب الكاميرون نظيرة المنتخب البنيني، وفي نفس التوقيت تقام مباراة غينيا بيساو وغانا.

وفي الساعة التاسعبة، تنطلق مباريات المجموعة الخامسة، حيث يواجه المنتخب الأنجولي نظيرة المالي، وتونس ستصطدم بموريتانيا، في أول مواجهة عربية عربية في هذه النسخة من "كان 2019".

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مالي ضد ساحل العاج

أعرب المالي محمد ماجاسوبا المدير الفني للمنتخب المالي عن غضبه وحزنه بسبب خروج منتخب بلاده من أمم أفريقيا عقب الخسارة أمام منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين في دور الـ16 من بطولة أفريقيا.

وقال ماجاسوبا في تصريحات عقب المباراة، إن مهمتي كانت تحضير فريق جيد من بوابة كأس الأمم الأفريقية وتمكنت من جمع لاعبين صغار السن وتاهلنا متصدرين محموعتنا، ولكني في خدمة بلدي بأي وقت سواء رحلت أم استمريت في الإدارة الفنية.

مدرب مالي: تحسرنا على خروجنا من أمم أفريقيا.. وأنا في خدمة بلدي

أعرب لاعب المنتخب الإيفواري، ماكس جراديلعن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب بلاده لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية، وذلك عقب الانتصار على مالي، مساء اليوم، بهدف نظيف، في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة.

وقال "جراديل" في تصريحات خاصة للوطن سبورت: مالي لعبت مباراة جيدة للغاية، ولم يكونوا موفقين، ونحن استغلينا إحدى الفرص، التي سنحت لنا في المبارة، وسجلنا هدف الانتصار بالنهاية وتأهلنا لربع النهائي.

لاعب كوت ديفوار: مالي لعبت مباراة جيدة.. والجزائر تمتلك كتيبة مميزة من اللاعبين

قال الايفواري مامادو باجايوكو مدافع رد ستار الفرنسي، إن مباراة مالي ضدنا والتي فازوا بها بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس الأمم، لم تكن سهلة على الإطلاق، وكان تحقيق الفوز فيها صعبا للغاية.

وأضاف: "منتخب مالي به لاعبين جيدين، وقدموا مباراة رائعة لكننا تفوقنا وسجلنا وصعدنا للدور المقبل".

وأتم: "لا نفكر في مواجهة الجزائر، اليوم سنحتفل بما حققناه ونرتاح من الضغوط التي تعرضنا لها طوال الفترة الماضية، وبدءا من الغد سيكون تركيزنا في مواجهة ربع النهائي".

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ريهام سعيد بعد مرضها

شاركت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها، بصورة قديمة لها من حفل زواجها الأول، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، في إطار محاولاتها للتواصل مع متابعيها وجمهورها عقب الكشف عن مرضها.

وظهرت ريهام بصورة تبدو ألوانها باهتة، مرتدية فستان زفاف أبيض "كب" مكشوف ودون أكمام، مع "جوانتي" ستان لليد، فضلًا عن طرحة الزفاف التُل الطويلة.

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صورة جديدة للإعلامية ريهام سعيد، نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح اليوم، بعد إعلانها إصابتها بمرض - لم تكشف طبيعته - مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

بصورة جديدة.. ريهام سعيد: "معنديش مرض جلدي ووشي موقعش ومش هايقع"