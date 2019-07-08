كاميرون بويس يحتل قائمة "تريندات جوجل" بعد ساعات من وفاته

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

كاميرون بويس

توفي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، الذي لعب دور البطولة في المسلسلات والبرامج التلفزيونية لقناة ديزني، عن عمر ناهز العشرين سنة.

وقال متحدث باسم عائلته لـ"CNN" إن بويس "توفي في نومه بسبب نوبة أصابته نتيجة مرضه الذي كان يعالج من أجله".

وفاة نجم عالم ديزني كاميرون بويس أثناء نومه

البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع رأس المال السوقي بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.231 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17229 نقطة.

تراجع رأسمال البورصة 4 مليارات جنيه في ختام جلسة اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية لجلسة بداية الأسبوع. حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2086 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 17233 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 597 نقطة.

تراجع مؤشرات البورصة خلال تعاملات جلسة بداية الأسبوع