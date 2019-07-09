تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم، من السيطرة على حريق محدود بلوحة الكهرباء بكلية التمريض بجامعة دمنهور.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت إخطارًا بنشوب حريق بلوحة الكهرباء بكلية التمريض جامعة دمنهور بشارع الكورنيش، وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد أحمد العشماوي والعقيد محمد بلبع، إلى مكان الحريق.كما انتقل إلى الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور.

وجرى السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، وكشفت التحريات الأمنية الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في لوحة الكهرباء الخاصة بالكلية.