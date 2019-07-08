"السعودية تعود إلى الخارطة السينمائية العالمية".. تحت هذا الشعار يعمل مجموعة من السينمائيين على إطلاق أول مهرجان سينمائي في المملكة العربية السعودية، تحديدا في مدينة جدة التاريخية.

وجرى الاستقرار على شهر مارس ليكون موعد أولى دورات المهرجان على مدار 9 أيام فى الفترة من 12 إلى 21 مارس 2020، ويترأس المهرجان المخرج السعودى محمود الصباغ، وفيما يلي أهم معلومات عن المهرجان:

- يضم فريق عمل الهرجان مجموعة من أبرز المبرمجين منهم تتولى شيفاني بانديا مالهوترا، المدير الإداري السابق لمهرجان دبي السينمائي، منصب المدير العامة للمهرجان، بينما يتولى حسين كوريمبوي، الذي عمل سابقا كمبرمج وثائقي في مهرجان "صندانس" السينمائي، منصب المدير الفني للمهرجان، بينما يشغل أنطوان خليفة إدارة برنامج الأفلام العربية.

- يعمل المهرجان على تدعيم الصناعة الناشئة من خلال مسابقة "صندوق تمهيد"، وتقدم دعم فيلمين روائيين سعوديين في مرحلة الإنتاج، بدعم مادي كلي يصل إلى 500 ألف دولار، لكل مشروع، بهدف إنتاج أفلام سعودية جاهزة فى عام 2019، حتى تلتحق بالدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائى.

- يطلق المهرجان "معمل أفلام البحر الأحمر"، تطوير مشاريع وسيناريوهات الأفلام الطويلة، من المملكة والعالم العربى، بالتعاون مع مؤسسة "تورينو فيلم لاب"، ليتم اختيار 12 مشروعا، منها 6 مشاريع كحد أدنى من المملكة العربية السعودية، في نهايتها الاعلان عن المشروعين الفائزين بجائزتي الإنتاج التي تبلغ قيمة كل منهما 500 ألف دولار أمريكى.

- تعرض الأفلام في المهرجان من خلال 9 أقسام، أولها المسابقة الرسمية وتضم أفلام روائية وتسجيلية، مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، ومن المقرر أن تضم 10 أفلام عربية قصيرة.

- ويحصل الفيلم الفائز في كلا القسمين على جائزة "اليُسر الذهبي"، وقسم "سينما السعودية الجديدة"، ويضم أفلام روائية طويلة سعودية، بالإضافة إلى عدد من الأقسام الموازية منها "خارج المسابقة"، و"أفضل الأفلام".