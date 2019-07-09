مصرع حداد سقط من الطابق السابع بعقار تحت الإنشاء في سوهاج

لقي حداد مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السابع، داخل بئر مصعد بعقار تحت الإنشاء بناحية العمرة دائرة مركز سوهاج.

وكان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة سوهاج بسقوط شخص من أعلى عقار تحت الإنشاء بناحية العمرة.

وانتقل مأمور وضباط المركز، لموقع الحادث، وبالفحص تبين سقوط "محمود. ا. ج"، 27 عامًا، حداد، ويقيم بذات الناحية من الدور السابع، بعقار تحت الإنشاء، مما أدى لوفاته.

وبسؤال مرافقه "محمود. ن. ع"، 24 عامًا، حداد، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، ونجل عم المتوفي، "ياسر. ع. خ"، 45 عامًا، مدرس ويقيم بذات الناحية، قررا بأنه أثناء قيام المتوفي بالعمل بعقار تحت الإنشاء بالدور السابع، اختل توازنه وسقط ببئر المصعد مما أدى لوفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وورد بتقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة كسرا بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات المباحث ذلك، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.