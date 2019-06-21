تزينت العديد من محطات مترو الأنفاق ومنها "أرض المعارض والاستاد"، تزامنا مه انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي من المنتظر أن تنطلق مساء اليوم، حيث مباراة الافتتاح بين المنتخب الوطني المصري ومنتخب زيمبابوي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، وسط حضور كثيف من قبل الجمهور المصري.

أكد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أنه سيتم الدفع بـ10 قطارات إضافية مساء اليوم، وتحديدا قبل انطلاق مباراة الافتتاح، وعقب انتهاء المباراة، لتسهيل نقل وعودة الجمهور من وإلى استاد القاهرة الدولي، وذلك لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات، لافتا إلى أن جميع القطارات جاهزة لنقل جموع الركاب بالخطوط الثلاثة للمترو.

وقال "الفضالي" في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك إجراءات أمنية بجميع محطات مترو الأنفاق، كما يوجد كمائن ثابتة ومتحركة في صالات المحطات، وذلك لتوفير كافة الحماية الأمنية للركاب، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعات صيانة سيتم توزيعها على جميع محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات، مؤكدا أن جميع القطارات خضعت إلى صيانات دورية قبل العمل على الخطوط، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، وحركة مسير القطارات.

وأوضح "الفضالي"، أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة على خطوط المترو الثلاثة منذ صباح اليوم، ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أنه من المتوقع تسيير نحو 1860 رحلة يوميا بخطوط المترو الثلاثة لتواكب الزيادة في أعداد الركاب خلال انطلاق كأس الأمم الأفريقية، ومتابعة مباريات المنتخبات الأفريقية، وخاصة المنتخب الوطني المصري، بواقع 620 رحلة بالخط الأول "المرج - حلوان"، و640 رحلة بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، و600 رحلة بالخط الثالث "العتبة - نادي الشمس" بمصر الجديدة، مضيفا أنه تم الانتهاء من تجهيز عيادات طبية مجهزة بمختلف المحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة.