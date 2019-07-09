تباين أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، بينها "البنك الأهلي المصري وبنك مصر" في تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يوليو الحالي، وتستعرض "الوطن" أسعار العملات وبينها الجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي، والتي جاءت كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 20.68 جنيه للشراء و20.87 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم نحو 20.72 جنيه للشراء و20.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.51 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجل في البنك المصري الخليجي نحو 4.52 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 18.53 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنكي عودة ومصر نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

فيما سجل في بنك المشرق نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.