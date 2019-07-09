قال هشام الزيني مقدم برنامج "عربيتي" على راديو مصر، إن زيارة عبد المنعم مدبولي ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار إلى ألمانيا أثمرت العديد من النجاحات منها عودة الشركة "مرسيدس" لإنتاج بعض طرازتها في مصر، وهو ما يشير إلى سير مصر في اتجاه جذب الاستثمارت الأجنبية وخاصة في قطاع السيارات.

وأكد الزيني، خلال تقديم برنامجه "عربيتي"، على إذاعة "راديو مصر" اليوم، أن الأسبوع قبل الماضي تم الإعلان عن بعض الاستثمارت الصينية في تجميع وتصنيع بعض السيارت، بالإضافة إلى أنه سيتم استيراد سيارة كهربائة في مصر ومعها شاحن للمستهلك المصري.