قال المتهم علاء فتحي، 48 سنة، قائد الجرار الذي تسبب في حادث قطار محطة مصر، إنه لم يتسبب في الواقعة ولكن "الجرارات كلها خربانة ومش شغالة"، وأكد المتهم الرئيسي في القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، أنه لم يرتكب الجرائم المنسوبة إليه في أمر الإحالة.

وسألت المحكمة المتهم الثالث، الذي نسبت النيابة له التزوير في محررات رسمية، فاعترف بأنه زور توقيع زميله في دفتر الحضور والانصراف الخاص بعمال وملاحظي المناورات.

وقال السيد صلاح، محامي المتهم الثالث، أن دور موكله في التزوير غير صحيح، وأكد أنه وقع بدلا من زملاءه بناء على توجيهات من رؤسائه في العمل، وذلك لوجود عجز في العمال، وتقسيم العمل بنظام الورديات، وطالب من المحكمة أن تضم دفاتر الحضور والانصراف لمدة 20 سنة ليثبت أن ما قام به موكله هو النظام المتبع منذ فترة طويلة ولا يعتبر تزويرا.