نشوى مصطفى تغني مجددا في حفل زفاف ابنتها سبتمبر المقبل: "اشمعنى أخوها"

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، كواليس غنائها للمرة الأولى، بمناسبة احتفال نجلها بحفل زفافه، إذ قدّمت له أغنية كوميدية، كمفاجأة خاصة، معربة عن سعادتها البالغة بالنجاح الذي حققته الأغنية، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مساء أمس الإثنين، إذ حققت أكثر من 750 ألف مشاهدة، وتصدرت "التريند"، مؤكّدة أنَّها لم تكن تتوقع النجاح الكبير للأغنية.

وقالت "نشوى"، لـ"الوطن"، إنَّها كانت حريصة على تقديم مفاجأة خاصة لابنها في حفل زفافه، لاسيما أنها لم تتفق مع أي من المُطربين لإحياء الحفل، لذلك قررت خوض تجربة الغناء للمرة الأولى بشكلٍ ساخر، متابعة: "لا تُقدم الحماة على الغناء لزوجة ابنها مسبقًا، إلا لتمنحها النصائح، وحرصت على أن تكون هذه المرة هي الأولى".

الملحن عرض عليا أغني شعبي في فرح ابني.. لكني رفضت

وأضافت أنها تواصلت مع صانع الأغنية أحمد الجوهري، بشأن الوصول إلى شكل معين للأغنية التي تُقدمها، واختيار لحن لعمل غنائي لتقديمه عليه: "اخترت أغنية خاصة للشاب خالد، وكان الجوهري يريد مني تقديم الأغنية في شكلٍ شعبي أو مهرجان، لكني رفضت ذلك، كوني لا أرغب في هذا اللون، كذلك عدم تفضيل ابني له".

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وتابعت أن أحمد الجوهري وضع لها الكلمات الخاصة بالأغنية، لكنها وضعت بعد التعديلات عليها، لتكون خاصة بنجلها "عبدالرحمن وزوجته منة"، من خلال إبراز السمات الخاصة به، مثل ارتباطه الشديد بنادي الزمالك، وتفضيله أكلة "البزلاء" و"الحمام" عن "السبانخ"، لتصبح الأغنية تحمل اسم "منة منة" بدلًا من "حنة حنة" للشاب خالد.

وأكدت أنها ستخوض تجربة الغناء مُجددًا في شهر سبتمبر المقبل، إذ تحتفل بزفاف ابنتها "مريم"، ممازجة بقولها: "مُجبرة على الأغنية أسوة بشقيقها عبد الرحمن"، لافتة إلى إمكانية خوض الغناء خلال الفترة المُقبلة، في حال نجاح الأغنية الجديدة.

وأوضحت أنه من الوارد تقديم عمل فني أقرب إلى الدراما الاجتماعية، عن "الحموات"، في شكلٍ أقرب إلى "ست كوم"، تمارس الغناء من خلاله.