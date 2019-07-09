البدء في تطوير كابرتاج حلوان باستثمارات مليار جنيه

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن البدء في تطوير منطقة "كابرتاج" حلوان على مساحة 45 فدانا، لافتا أنه جرى عمل دراسة لتطوير المنطقة بتكلفة 100 ألف جنيه تستهدف حسن استغلال المنطقة.

وأضاف المحافظ، أن التطوير شمل إقامة مشروعات سياحية وصحية بتكلفة استثمارية مليار جنيه.

جاء ذلك خلال رد المحافظ على طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي باجتماع لجنة الصناعة، اليوم، لتحويل واستغلال أراضي الكابرتاج كملاعب مفتوحة يستفيد منها الشباب.

كما وافق المحافظ على طلب إحاطة آخر للبلتاجي لإنشاء منطقة صناعية على مساحة 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو الكائنة بحلوان مما يوفر 75 ألف فرصة عمل للشباب مع نقل الورش والمصانع الصغيرة من الكتل السكنية إلى تلك المنطقة، موضحا أنه جرى إعداد التخطيط التفصيلي للمنطقة الصناعية بكفر العلو.

وطالب النائب رضا البلتاجي بسرعة الانتهاء من إنشاء تلك المنطقة، "حيث توجد تعديات بالفعل على الأرض مما يستوجب الحفاظ على أموال الدولة المهدرة".