ضبط مسجل خطر بحوزته 500 جرام هيروين وبندقية آلية في الدقهلية

ضبطت مباحث الدقهلية، اليوم، مسجل خطر، وبحوزته نصف كيلو جرام من الهيروين المخدر، وسلاح ناري.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورد معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أجا، قيام مسجل شقي خطر، سبق اتهامه في 18 قضية سرقات، وسلاح، ومخدرات، ومحكوم عليه في قضية "مخدرات"، بالسجن المشدد 10 سنوات، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتحري عنه وضبطه أثناء استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مبلغ بسرقتها بقسم شرطة أول المنصورة، وبحوزته :" بندقية آلية، و9 طلقات لذات العيار، و74 لفافة من الهيروين المخدر وزنت 500 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول".

وبمواجهته، اعترف، في محضر الشرطة، بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.