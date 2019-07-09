ناشد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الحضور والمشاركة بجلسة البرلمان غدا للتصويت النهائي على مد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور مقبلة، مع استكمال مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم لما هو غير السكني بعد خلاف الأعضاء.

جاء ذلك في ختام الجلسة بعد رفع أعمالها اليوم الثلاثاء بعد الموافقة على طلب النائب العام بإذن سماع أقوال النائب خالد مصباح في البلاغ المقدم ضده من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية بمحافظة الغربية، دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده، بشأن ما اعتبروه إهدار مال إبان رئاسته جمعية قطور بالغربية.

كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالسلام الخضراوي، في بلاغ سب وقذف من أحد المواطنين، كما شهدت الجلسة الموافقة على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.