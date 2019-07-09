أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، عن تحرير 851 قضية في مجال الرقابة والتفتيش على محطات التزود بالوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز البلدية والسلع الأساسية بالأسواق خلال الحملات التموينية التي شنتها مباحث التموين وبالتجارة الداخلية خلال شهر يونيو الماضي.

وأثنى محافظ بني سويف على المجهودات التي تبذلها مديرية الأمن من خلال قسم مباحث التموين والتجارة الداخلية، لضبط الأسواق والعمل على استقرار الحالة التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والصحة والطب البيطري والبيئة والوحدات المحلية.

وأكد على أهمية استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة المواطنين ولمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري.

واستعرض محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، التقرير الشهري لجهود مديرية أمن بني سويف في مجال الرقابة التموينية خلال شهر يونيه الماضي، والذي تضمن الإشارة إلى قيام مباحث التموين بتوجيه العديد من الحملات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 851 قضية في مجال الرقابة والتفتيش على محطات التزود بالوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز البلدية والسلع الأساسية بالأسواق.

وأشار "عبد الجابر" إلى أن القضايا التي تحريرها خلال الحملات تنوعت ما بين: تجميع دقيق مدعم، حيازة سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير، وحيازة سلع منتهية الصلاحية، ذبح لحوم خارج المجازر، عدم تغطية اللحوم بالشاش، حيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادات صحية، إدارة منشأة بدون ترخيص، إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، تدني نظافة أدوات العجين، حيازة أسمدة زراعية بدون فواتير، ألبان غير صالحة، حيازة وتجميع أدوية مجهولة المصدر، تصرف في حصة الدقيق المدعم، عدم الالتزام بمواعيد العمل، عدم الاحتفاظ بميزان حساس، تجميع سكر تمويني، تجميع زيت تمويني مدعم، بيع بأعلى من السعر المقرر، غلق مستودع أثناء مواعيد العمل، عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، تجميع والتصرف في حصة بنزين 80 وسولار، وتجميع اسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم، والتصرف في حصة البوتاجاز.

كما أشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط أكثر من 313 طن و818 كيلو جرام مضبوطات شملت: "16 طن دقيق بلدي مدعم، 35 طن أسمدة زراعية، طن أرز،2 طن سكر تمويني، 160كجم كبدة، 110كجم زيت تمويني،13 كجم لانشون، 194 طن غاز صب، 36 طن سولار، 16 طن بنزين80، 3طن لحوم بلدية، 8طن ألبان ، بخلاف ضبط :1780 نوع من الأدوية المختلفة، و2555 حديد اسطوانات فارغ، 820 قطعة أدوات صحية، و70 كيس باتيه، و100 علبة مفتاح ماجيك، بالإضافة إلى تنفيذ 81 حكم غرامات".