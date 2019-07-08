غرق شقيقين بـ"نيل بني سويف".. وتكثيف الجهود لانتشال جثتهما

تكثف قوات وحدة الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، من جهودها لانتشال جثتي شقيقين غرقا، بعد قفزهما من أعلى الكوبري العلوي، في مياه في نهر النيل، بمدينة بني سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، اليوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بورود بلاغ عن حالتي غرق في مياه في نهر النيل، بدائرة قسم شرطة بني سويف.

وانتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتبين من المعاينة التي أجراها المقدم محمود الشريف، رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف، غرق "محمد ح.م" 17 سنة، وشقيقه حسين، 17 سنة طالب، يقيمان عزبة علي سليمان، بني سويف.

وتبين أن الشقيقين أعتليا السور الحديدي للكوبري وقفزا في مياه النيل، ولم يخرجا إلى الآن، ولم يتهم والدهما أحد بالتسبب في غرق نجليه ونفى الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وكلفت وحدة الإنقاذ النهري باستمرار البحث، واتخاذ اللازم نحو انتشال جثتي الغريقين، وباشرت التحقيق بإشراف المحامي العام لنيابات بني سويف.